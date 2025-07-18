В рамках принципа "Закон и Порядок" органы внутренних дел Казахстана усилили борьбу с наркопреступностью — за шесть месяцев 2025 года выявлено около 4000 наркоправонарушений, из которых почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандыка Альжанова, активизирована оперативно-розыскная работа. В частности, пресечена деятельность двух транснациональных преступных группировок, задержаны 11 их лидеров и 43 активных участника. Всего возбуждено 21 уголовное дело по фактам организации и руководства ОПГ.

Из незаконного оборота изъято свыше шести тонн наркотиков, в том числе 570 килограммов синтетических веществ — этот показатель почти вдвое выше прошлогоднего. Ликвидированы 103 нарколаборатории, выявлены 218 фактов выращивания наркосодержащих растений и 63 случая контрабанды.

Особое внимание уделяется цифровому фронту: в три раза увеличилось число заблокированных наркосайтов, особенно популярных среди молодежи — их общее количество превысило 17 тысяч. Также были заморожены 24 тысячи банковских карт с подозрительными операциями на общую сумму 2,4 миллиарда тенге.

С начала года проведено свыше 11 тысяч антинаркотических мероприятий. В профилактической работе охвачено около миллиона подростков и молодежи.