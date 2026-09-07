Глобальный сбой ИИ: как Казахстан защищает свои цифровые системы

Пользователи по всему миру накануне сообщали о массовых сбоях в работе ИИ – сервисов. Недоступными на время стали ChatGPT, Claude, Grok и Google Gemini. Со-председатель комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин считает растиражированную панику в СМИ четким сигналом о серьезной зависимости населения планеты от ИИ. Глава государства отмечал, что любая инфраструктура будет уязвимой без фундаментального обеспечения кибербезопасности. Как Казахстан внедряет эти стандарты обсудим вместе с нашим экспертом.

Если в глобальных системах произойдет сбой Казахстан, как и весь мир, на самом деле, почувствует это во всех совершенно сферах жизни. Зависимость от искусственного интеллекта в Казахстане растет, утверждает эксперт, и это создает новые уязвимости. Поэтому сейчас прорабатываются всевозможные варианты защиты наших сервисов от цифровых потрясений.

«Начнем элементарно с экономики. Тот же финсектор, который использует искусственный интеллект для анализа рисков, выявления мошенничества при торговле на бирже, уже может столкнуться с хаосом. Если говорить про любые технологии публичной, общественной и инфраструктурной безопасности, то любой сбой в системах управления электросетями в умных городах – это, в принципе, реальные аварии, паралич городской жизни. То есть любые платформы управления трафиком, где есть искусственный интеллект, могут стать беспомощными», - подчеркивает эксперт.

Чтобы такого не произошло в нашей стране, прямо сейчас продолжается строительство суверенной платформы QazTech и платформы казахстанского искусственного интеллекта, рассказал Евгений Питолин. По аналогии эксперта они представляют собой цифровой город-крепость, где уже сейчас централизуется процесс цифровой разработки. С января этого года работает мораторий на создание любых новых государственных систем вне платформы QazTech. На нее поэтапно переводятся госорганы, отметил спикер, а инфраструктура платформы круглосуточно контролирует. Поэтому в случае какого-то глобального кризиса казахстанцы не останутся с разрозненными системами, которые не понимают друг друга.

«Например, часть образовательных услуг была в этом году пересобрана QazTech, и, собственно, никаких сбоев, более 300 тысяч заявок обработано. Раньше, вы знаете, образовательные системы по записи детей в школу, детский сад и другие организации «падали» в первый же день. Поэтому сегодня: полный контроль, наша платформа, серверы и данные», - продолжил Евгений Питолин.

Второй защитный барьер – это наша энергетическая и цифровая подушка безопасности, то есть долина ЦОДов. Приоритетный проект сопоставим по значимости с любой энергетической, логистической и продовольственной независимостью.

«Если любая глобальная платформа, например, Amazon, web-сервисы, Google Cloud, Azure начнут работать со сбоями, у нас будет своя инфраструктура, которая подложит функционировать. Доступная электроэнергия снижает себестоимость работы центра. Это на самом деле надежная цифровая инфраструктура. А предсказуемость юрисдикции дает международному сообществу повод смотреть на перенос инфраструктуры в Казахстан», - отметил эксперт.

В этом году к различным видам защиты персональных данных добавилось закрепление такого права в новой Конституции. Сегодня наша страна активно переходит к модели именно собственных языковых моделей, уходим от модели простого потребителя, зарубежных IT-продуктов и ИИ-сервисов. Соответственно, есть национальные языковые модели: KazLM, AlemM, они работают на государственном суперкомпьютере. Поэтому уже сейчас можно спокойно говорить про то, что даже при глобальном сбое у нас есть свои работающие модели, поэтому они будут совершенствоваться, подчеркнул эксперт.