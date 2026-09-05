Вокзал Сарыагаша открыли после модернизации
В Туркестанской области завершена реконструкция железнодорожного вокзала станции Сарыагаш.
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Модернизация вокзала проведена в рамках программы обновления железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.
В ходе реконструкции обновлены пассажирские и служебные помещения, инженерные коммуникации, кровля и прилегающая территория. На фасаде установлены долговечные фиброцементные панели, цоколь облицован гранитной плиткой казахстанского производства. Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами заменили прежнее остекление.
Внутри вокзала выполнена новая отделка с использованием износостойких и негорючих материалов, обновлены напольные покрытия, потолки и инженерные сети. Полностью заменена кровля с современной теплоизоляцией.
После реконструкции вокзал соответствует современным требованиям к комфорту, безопасности и энергоэффективности.
Ежесуточный пассажиропоток вокзала Сарыагаш - около 255 пассажиров. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, следующих в Алматы, Шу, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе и Кандыагаш, а также в города России и Узбекистана.
Проект реализован за счёт собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Туркестанской области.
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