Вокзал Сарыагаша открыли после модернизации

Модернизация вокзала проведена в рамках программы обновления железнодорожных вокзалов страны, реализуемой по поручению Главы государства.

В ходе реконструкции обновлены пассажирские и служебные помещения, инженерные коммуникации, кровля и прилегающая территория. На фасаде установлены долговечные фиброцементные панели, цоколь облицован гранитной плиткой казахстанского производства. Алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами заменили прежнее остекление.

Внутри вокзала выполнена новая отделка с использованием износостойких и негорючих материалов, обновлены напольные покрытия, потолки и инженерные сети. Полностью заменена кровля с современной теплоизоляцией.

После реконструкции вокзал соответствует современным требованиям к комфорту, безопасности и энергоэффективности.

Ежесуточный пассажиропоток вокзала Сарыагаш - около 255 пассажиров. Через станцию проходят 10 пассажирских поездов, следующих в Алматы, Шу, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Актобе и Кандыагаш, а также в города России и Узбекистана.

Проект реализован за счёт собственных средств АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Туркестанской области.