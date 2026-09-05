В Алматы временно ограничат движение на улице Арыкова

С 5 сентября по 10 октября будет полностью перекрыто движение по ул. Арыкова на участке от ул. Жетысуйской до ул. Жангельдина.

С 12 по 25 сентября временные ограничения движения будут действовать на пересечении ул. Арыкова и ул. Жангельдина. При этом ул. Жангельдина полностью перекрывать не будут - ограничения коснутся участка пересечения с ул. Арыкова.