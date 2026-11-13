Глобальный сбой Microsoft больше 12 часов не дает работать Outlook и Teams
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Почта Outlook, мессенджер Teams и ассистент Copilot не работают по всему миру уже больше 12 часов. Сбой стал одним из худших в истории Microsoft и нарушил связь в компаниях и госорганах разных стран, сообщает Reuters.
В Microsoft объяснили сбой проблемами с серверами и заявили, что признаков злонамеренной активности не видят. В последнем обновлении в пятницу компания сообщила, что после исправлений работа сервисов начала стабилизироваться.
Под удар попали госучреждения Австралии, Японии и США. В Австралии без связи на время оказались разведка и федеральная полиция. Палата представителей США сообщила, что ее инженеры работают вместе с Microsoft, а в Японии заявили о проблемах в информационной инфраструктуре правительства.
«Последствия, с которыми они разбираются, касаются прежде всего систем электронной почты», – заявил министр кибербезопасности Австралии Тони Берк, отметив, что в Microsoft не считают сбой кибератакой.
Пострадал и бизнес. Европейская биржа Euronext столкнулась с перебоями в переписке, британская страховая Aviva включила резервные планы для звонков с инвесторами, а датская Maersk предупредила клиентов о задержках писем. Проблемы с подключением к сервисам Microsoft были у OpenAI и Anthropic, а индийские авиакомпании IndiGo, Akasa Air и Air India сообщили о сбоях в службах поддержки по почте.
Самые неожиданные последствия случились на Тайване. Одна финансовая компания отменила сделку по обратному выкупу облигаций, а другая, по данным источников агентства, подтверждала сделки по факсу. Американский производитель электрогрузовиков Workhorse перенес публикацию финансовых результатов на 16 ноября, а швейцарская Richemont ненадолго задержала свой отчет за полугодие.
Сбой затронул функции Microsoft 365, которые работают через облачную почтовую платформу Exchange Online. Сервисы, не связанные с ней, продолжали работать.
Это уже второй сбой Microsoft 365 в этом году. Похожие проблемы были в январе, а в октябре прошлого года и в прошлом месяце с перебоями сталкивалась облачная платформа Azure.
Аналитик торговой платформы eToro Джош Гилберт считает, что пока клиенты это стерпят, ведь мало кто может за ночь отказаться от продуктов Microsoft.
«Большее беспокойство вызывает то, что это не первый сбой 365 в этом году. Если ненадежность начнет выглядеть как повторяющаяся проблема, у каждого ИТ-отдела появится повод дважды подумать, прежде чем доверять еще больше своего бизнеса одному поставщику», – сказал он.
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