Глобальный сбой Microsoft больше 12 часов не дает работать Outlook и Teams

Почта Outlook, мессенджер Teams и ассистент Copilot не работают по всему миру уже больше 12 часов. Сбой стал одним из худших в истории Microsoft и нарушил связь в компаниях и госорганах разных стран, сообщает Reuters.

В Microsoft объяснили сбой проблемами с серверами и заявили, что признаков злонамеренной активности не видят. В последнем обновлении в пятницу компания сообщила, что после исправлений работа сервисов начала стабилизироваться.

Под удар попали госучреждения Австралии, Японии и США. В Австралии без связи на время оказались разведка и федеральная полиция. Палата представителей США сообщила, что ее инженеры работают вместе с Microsoft, а в Японии заявили о проблемах в информационной инфраструктуре правительства.

«Последствия, с которыми они разбираются, касаются прежде всего систем электронной почты», – заявил министр кибербезопасности Австралии Тони Берк, отметив, что в Microsoft не считают сбой кибератакой.

Пострадал и бизнес. Европейская биржа Euronext столкнулась с перебоями в переписке, британская страховая Aviva включила резервные планы для звонков с инвесторами, а датская Maersk предупредила клиентов о задержках писем. Проблемы с подключением к сервисам Microsoft были у OpenAI и Anthropic, а индийские авиакомпании IndiGo, Akasa Air и Air India сообщили о сбоях в службах поддержки по почте.

Самые неожиданные последствия случились на Тайване. Одна финансовая компания отменила сделку по обратному выкупу облигаций, а другая, по данным источников агентства, подтверждала сделки по факсу. Американский производитель электрогрузовиков Workhorse перенес публикацию финансовых результатов на 16 ноября, а швейцарская Richemont ненадолго задержала свой отчет за полугодие.

Сбой затронул функции Microsoft 365, которые работают через облачную почтовую платформу Exchange Online. Сервисы, не связанные с ней, продолжали работать.

Это уже второй сбой Microsoft 365 в этом году. Похожие проблемы были в январе, а в октябре прошлого года и в прошлом месяце с перебоями сталкивалась облачная платформа Azure.

Аналитик торговой платформы eToro Джош Гилберт считает, что пока клиенты это стерпят, ведь мало кто может за ночь отказаться от продуктов Microsoft.