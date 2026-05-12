Глубина переработки нефти в Казахстане достигла 90%

В Казахстане продолжается системная работа по повышению эффективности нефтепереработки. Об этом сообщили в Минэнерго, передает корреспондент BAQ.KZ.

По итогам 2025 средняя глубина переработки нефти на трех нефтеперерабатывающих заводах страны увеличена с 87,4% до 90%. В частности:

• Атырауский НПЗ – рост с 85% до 88%;

• Шымкентский НПЗ – с 86% до 88%;

• Павлодарский нефтехимический завод – с 91% до 94%.

Рост показателей обеспечен за счет увеличения доли светлых нефтепродуктов с 70–79% до 75–81%, а также увеличения производства битума на Павлодарском НХЗ с 366 до 426 тыс. тонн.

По итогам 2025 года в сравнении с 2024 годом зафиксирован рост производства ключевых видов нефтепродуктов:

• автобензины – 5,7 млн тонн (107%);

• дизельное топливо – 6,1 млн тонн (116%);

Дальнейшее увеличение глубины переработки нефти до 94% планируется за счет модернизации и расширения мощностей нефтеперерабатывающих заводов.