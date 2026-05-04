Шымкентский НПЗ возобновил переработку нефти
Предприятие завершило работы на три дня раньше
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершены планово-предупредительные работы, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу "КазМунайГаза".
Ремонт начался 27 марта 2026 года.
Как сообщили в пресс-службе, предприятие завершило работы на три дня раньше предусмотренных графиком сроков.
"Производство первичной переработки нефти вышло на рабочий режим 22 апреля, а производство глубокой переработки - 2 мая. В ходе ППР выполнены освидетельствования более 573 единиц оборудования и 170 трубопроводов, а также проведены капитальные ремонты ключевых печей и агрегатов, включая установки ЭЛОУ‑АТ, гидроочистки дизельного топлива и каталитического крекинга", - сообщили в пресс-службу.
В пресс-службе отметили, что завод перешел на увеличенный межремонтный период. Следующие масштабные работы запланированы только в 2030 году.
В 2028 году предусмотрен краткосрочный текущий ремонт отдельных установок. В целом, это позволит предприятию работать без длительных остановок, обеспечивая внутренний рынок стабильным выпуском нефтепродуктов.
Напомним, Казахстан и КНР приступили к практической разработке проекта расширения производственных мощностей Шымкентского нефтеперерабатывающего завода до 12 млн тонн нефти в год. В целом в рамках расширения трёх нефтеперерабатывающих заводов планируется увеличить объём переработки нефти с 18 до 39 млн тонн в год. Параллельно ведётся работа по привлечению инвесторов для строительства нового НПЗ мощностью до 10 млн тонн нефти в год.
