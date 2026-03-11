Кабинет министров Саудовской Аравии объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта в рамках программы Vision 2030, передает BAQ.kz.

Казахстан делает ставку на искусственный интеллект

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2026 год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Основная задача инициативы — ускорить внедрение ИИ в экономику и систему государственного управления, развивать IT-инфраструктуру и готовить специалистов для цифровой экономики.

Фактически Казахстан стал одной из первых стран, которая на государственном уровне обозначила искусственный интеллект как приоритет года.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы позволяют быстрее формировать технологическую экосистему и внедрять инновации в ключевые отрасли экономики.

Саудовская Аравия объявила собственный Год ИИ

На этой неделе Кабинет министров Саудовской Аравии также объявил 2026 год Годом искусственного интеллекта. Решение принято в рамках масштабной программы развития страны Vision 2030, которая предполагает превращение королевства в глобальный технологический центр.

Инициативу поддержал наследный принц Мухаммед бен Салман, который также возглавляет Управление данных и искусственного интеллекта Саудовской Аравии (SDAIA).

С момента создания в 2019 году это ведомство занимается реализацией национальной стратегии в области данных и искусственного интеллекта.

«Год искусственного интеллекта демонстрирует приверженность Саудовской Аравии использованию передовых технологий на благо человечества и повышения качества жизни», - отметил президент SDAIA Абдулла бен Шараф Аль-Гамди.

Борьба за лидерство в сфере ИИ

За последние годы Саудовская Аравия значительно усилила свои позиции в сфере искусственного интеллекта. В Глобальном индексе ИИ 2025 года страна заняла 14-е место и стала одним из лидеров региона.

Инвестиции в сектор ИИ также растут: технологические компании привлекли около 9,1 млрд долларов. Одновременно развивается и инфраструктура - в стране запущены суперкомпьютер Shaheen III, крупнейший дата-центр Hexagon, а также создано национальное хранилище данных, объединяющее более 430 государственных систем.

Общий тренд на цифровую трансформацию

По мнению экспертов, решения Казахстана и Саудовской Аравии показывают, что страны активно включаются в глобальную технологическую гонку.

Ранний запуск инициатив, связанных с искусственным интеллектом, помогает быстрее развивать цифровую экономику, внедрять инновации и готовить специалистов для новой технологической эпохи.