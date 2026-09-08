В Таразе проверили адреса, откуда чаще всего сообщали о семейном насилии

Прокуратура Тараза проанализировала, откуда чаще всего поступают сообщения о семейно-бытовых конфликтах, и нашла 110 адресов с повторными вызовами. По одному из них выяснилось, что мужчина год истязал бывшую жену, а полиция ограничивалась административными штрафами, передает BAQ.KZ.

В надзорном органе отмечают, что отсутствие должного реагирования создает предпосылки для эскалации насилия, вплоть до тяжких и особо тяжких преступлений.

В отношении лиц, склонных к насилию в семье, организована индивидуальная профилактическая работа.

По одному из адресов, откуда с начала года поступило четыре сообщения, после профилактических мероприятий за последние три месяца обращений не было.

Отдельно прокуратура установила факт систематического истязания мужчиной бывшей супруги.

На протяжении последнего года он приходил по месту ее жительства, устраивал конфликты, угрожал членам семьи и применял физическое насилие, сопровождавшееся избиением и унижением.

Мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере, однако противоправное поведение он продолжил.

По указанию прокуратуры начато досудебное расследование по статье 110 Уголовного кодекса, истязание. Подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, расследование находится на контроле прокуратуры.

В надзорном органе призывают граждан своевременно сообщать в правоохранительные органы о фактах семейно-бытового насилия.