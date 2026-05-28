Токаев и Путин заложили капсулу будущего центра "Казахстан – Сириус"

В Астане в рамках государственного визита Президента России Владимира Путина состоялась церемония закладки капсулы будущего образовательного комплекса "Казахстан – Сириус". В мероприятии принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Проект станет одним из крупнейших совместных образовательных инициатив Казахстана и России. В него войдут международная школа, детский сад и молодежный научно-технологический парк для поддержки талантливых детей и молодежи.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова отметила, что проект реализуется по поручению президентов двух стран.

"Сегодня в Астане закладывается капсула международной образовательной инфраструктуры "Казахстан -Сириус", которая объединит детский сад, международную общеобразовательную школу и молодежный научно-технологический парк. Главная цель проекта - формирование, развитие и сопровождение талантливых детей", - сказала министр.

Председатель Совета федеральной территории "Сириус", руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева подчеркнула значимость создания современной образовательной среды для подрастающего поколения.

"За 10 лет развития "Сириуса" в России мы доказали, что если создавать правильную среду для ребенка, он раскрывается и последовательно развивается. Я очень рада, что сегодня такую среду мы закладываем здесь, в Астане. Благодарю всех, кто сделал этот день возможным", - отметила она.

Капсулу заложили лучшие школьники Астаны – победители и участники международных предметных олимпиад.

Во время церемонии прозвучало послание будущим ученикам комплекса.

"Мы обращаемся к вам из 2026 года. Присутствуя при самом начале строительства, мы верим, что вы станете теми, кто изменит этот мир к лучшему – учеными, инженерами, людьми искусства, педагогами, врачами и профессионалами нового времени", – говорится в обращении.

Авторы послания выразили надежду, что "Казахстан – Сириус" станет местом рождения новых идей и технологий, а любопытство и стремление к открытиям помогут будущим поколениям покорять новые вершины.

Открытие международной школы "Казахстан – Сириус" и Центра по работе с талантливыми детьми запланировано на 2029 год. Изначально проект планировали реализовать в Алматы, однако стороны уже договорились о строительстве второго аналогичного комплекса в Астане.

О проекте