Год после Послания: что выполнено, а какие поручения Президента остаются в работе

Почти год назад, 8 сентября 2025 года, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию». Глава государства обозначил задачи в сферах цифровизации и искусственного интеллекта, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, водных ресурсов, предпринимательства и социальной политики. Корреспондент BAQ.KZ проанализировал, какие из поручений уже получили конкретный результат, а по каким направлениям работа продолжается.

Для реализации Послания Указом Президента от 13 октября 2025 года №1042 был утвержден Общенациональный план мероприятий. Документ возлагает контроль за его исполнением на Администрацию Президента, а Правительство должно регулярно представлять информацию о ходе реализации.

Цифровизация: созданы министерство и правовая база

Одной из центральных задач Послания стало превращение Казахстана в течение трех лет в полноценное цифровое государство. Президент также поручил ускорить принятие Цифрового кодекса, создать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития и обеспечить масштабное внедрение ИИ в экономику.

Организационная и законодательная часть этих поручений уже получила конкретное оформление. 29 сентября 2025 года Жаслан Мадиев приступил к работе в должности заместителя Премьер-министра - министра искусственного интеллекта и цифрового развития. 17 ноября Президент подписал Закон «Об искусственном интеллекте», а 9 января 2026 года - Цифровой кодекс.

Следующим этапом стала стратегия Digital Qazaqstan. Указ о ее утверждении до 2029 года Глава государства подписал в июне 2026 года. 26 августа Правительство утвердило План действий по реализации стратегии, который охватывает цифровую трансформацию в интересах граждан, бизнеса, экономики и государственного аппарата. Таким образом, формирование нормативной базы в значительной степени завершено, тогда как сама трехлетняя цифровая трансформация страны продолжается.

Инвестиции: формируется новый цикл

В Послании Президент поручил запустить новый инвестиционный цикл и изменить подходы к привлечению капитала, сделав больший акцент на обрабатывающих и высокотехнологичных производствах.

По данным Правительства на 31 августа 2026 года, в портфеле KAZAKH INVEST находилось 215 проектов на 78,6 млрд долларов с перспективой создания более 88 тысяч рабочих мест. Из них 93 проекта на 32,2 млрд долларов находятся в стадии реализации, еще 122 проекта на 46,4 млрд долларов – в проработке.

С момента введения механизма инвестиционных соглашений было заключено 66 таких соглашений на сумму более 17,8 трлн теңге. В 2026 году к августу было заключено еще 25 соглашений примерно на 4,4 трлн теңге. Правительство прямо связывает эти меры с исполнением поручения Президента по формированию нового инвестиционного цикла.

При этом сам инвестиционный блок нельзя считать завершенным: речь идет о долгосрочной перестройке структуры вложений и реализации проектов, значительная часть которых пока находится на стадии строительства или подготовки.

Smart Cargo и железная дорога: есть завершенные проекты

Конкретные результаты зафиксированы в транспортном блоке. В Послании Президент поручил запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo.

Сегодня платформа работает и объединяет данные 58 информационных систем. По данным Правительства, она обеспечивает отслеживание 100% грузов в охваченном системой контуре, скорость прохождения грузов через границу выросла на 30%, а время ожидания перевозчиков в очередях сократилось в десять раз.

Еще одно поручение касалось завершения второй железнодорожной линии Достык – Мойынты протяженностью 836 километров. В Послании Президент обозначил завершение проекта в 2025 году. Министерство транспорта впоследствии официально сообщило, что линия была запущена. По данным ведомства, ее ввод увеличивает пропускную способность направления Казахстан – Китай в пять раз.

Одновременно продолжаются другие железнодорожные проекты, в том числе Кызылжар – Мойынты и Бахты – Аягоз. Поэтому развитие всего транспортного каркаса остается в стадии реализации.

АПК: вопрос возвращенных земель остается на контроле

В сельском хозяйстве Президент отдельно остановился на использовании возвращенных государству земель. На момент Послания с 2022 года было возвращено более 13,5 млн гектаров сельхозугодий, однако новым землепользователям было перераспределено около 6 млн гектаров.

Токаев поручил акимам до середины 2026 года вовлечь в постоянный оборот все возвращенные сельхозугодья.

Последняя найденная официальная публикация Министерства сельского хозяйства с конкретным общереспубликанским показателем датируется весной 2026 года. По состоянию на 20 апреля в оборот было введено 10,8 млн гектаров из запланированных 13,5 млн.

Продолжается и техническое обновление АПК. По данным Правительства, уровень обновления машинно-тракторного парка вырос с 6% в 2024 году до 6,5% в 2025 году, а на 2026 год ожидается показатель 8%. В этом году финансирование программы льготного лизинга достигло 350 млрд теңге.

Вода: цифровая система еще создается

Отдельный блок Послания был посвящен водным ресурсам. Президент поручил создать единую цифровую платформу, которая объединит сведения о поверхностных и подземных водах и станет основой для формирования Национального водного баланса.

Этот проект пока находится в стадии реализации. Министерство водных ресурсов и ирригации планирует ввести Национальную информационную систему водных ресурсов в промышленную эксплуатацию до конца 2026 года. В систему должны войти данные о водных ресурсах, гидротехнических сооружениях и других объектах отрасли с последующим применением искусственного интеллекта и космического мониторинга.

Параллельно идет реконструкция каналов. За первое полугодие 2026 года работы были проведены на 206,19 километра, тогда как до конца года запланировано модернизировать более 976 километров.

Таким образом, основные инфраструктурные и цифровые мероприятия в водной сфере еще продолжаются.

Все 217 школ достроены

В Послании Президент также потребовал завершить строительство школ в рамках проекта «Келешек мектептері». На тот момент из 217 запланированных объектов работали 150, оставшиеся школы президент поручил завершить в течение трех месяцев.

Сейчас проект завершен. Правительство официально сообщает о строительстве всех 217 школ на 460 тыс. ученических мест. Из них 105 были введены в эксплуатацию в 2024 году, 112 – в 2025 году.

По данным Правительства, реализация проекта позволила полностью решить проблему 54 трехсменных и 12 аварийных школ, а также сократить дефицит ученических мест более чем в 100 школах.

Завершено строительство 655 объектов сельской медицины

Отдельное поручение касалось сельского здравоохранения. В сентябре 2025 года Президент сообщил, что в рамках национального проекта уже построено 540 объектов, еще 115 должны быть введены до конца года.

По итогам 2025 года строительство всех 655 запланированных объектов первичной медико-санитарной помощи было завершено. В 2023 году были введены 99 объектов, в 2024-м – 361, в 2025-м – еще 195. По данным Правительства, возможность получать первичную помощь по месту проживания получили более миллиона сельских жителей.

При этом модернизация сельского здравоохранения на этом не заканчивается. Продолжается переоснащение 32 районных больниц, которые должны выйти на уровень многопрофильных центральных районных больниц.

Где Президент сам указал на проблемы

Не по всем направлениям поручения были реализованы в установленном объеме.

В Послании Президент поручил Правительству обновить Закон «О государственном имуществе», а Агентству по стратегическому планированию и реформам совместно с Правительством – подготовить предложения по реформированию государственного сектора.

Позднее, уже на расширенном заседании Правительства в 2026 году, Президент сам констатировал проблемы с исполнением этого направления. По его словам, реализация утвержденного перечня из 473 предприятий, подлежащих приватизации, не началась, не проводилась предпродажная подготовка активов и не был принят новый Закон «О государственном имуществе».

Глава государства тогда поручил Правительству пересмотреть подходы к реализации соответствующего указа.

Что выполнено, а что продолжается

Спустя почти год после Послания ряд поручений уже имеет конкретный и проверяемый результат. Принят Цифровой кодекс и законодательство об искусственном интеллекте, создано профильное министерство, запущена Smart Cargo, завершена железнодорожная линия Достык – Мойынты, построены все 217 школ проекта «Келешек мектептері» и 655 объектов первичной медицинской помощи в селах.

Другие задачи изначально рассчитаны на более длительный период. Продолжаются реализация Digital Qazaqstan до 2029 года, формирование нового инвестиционного цикла, строительство транспортной и энергетической инфраструктуры, цифровизация водного хозяйства и обновление АПК.

Таким образом, к годовщине Послания можно говорить как о завершенных нормативных и инфраструктурных решениях, так и о крупных реформах, практический результат которых будет зависеть от дальнейшего исполнения и достижения заявленных показателей.