Год рабочих профессий: Что предлагает рынок труда для молодежи?

Мы спросили у посетителей ярмарки вакансий.

Фото: BAQ.kz

Найти работу мечты. Порядка 3000 жителей Астаны посетили ярмарку вакансий "Жастарға жұмыс". Свыше 70 предприятий, включая национальные компании, представили свои вакансии. Журналист BAQ.kz выяснил, на какую заработную плату могут рассчитывать начинающие специалисты? В какие компании хочет попасть молодежь? И сколько человек нашли работу с помощью подобных ярмарок? Подробности в нашем видео.  

