В 2025 году Казахстан объявил Годом рабочих профессий, подчеркнув стратегическую важность квалифицированных специалистов для устойчивого экономического роста. Государство реализует комплексные меры, направленные на реформирование системы профессионального образования и улучшение условий труда. Подробнее о проектах, реализуемых в рамках года рабочих профессий, читайте в обзоре BAQ.KZ.

Ранняя профориентация и практическое обучение

С целью повышения интереса молодежи к рабочим профессиям внедряются следующие инициативы:

Создание 1000 профильных классов в школах, организованных совместно с университетами и работодателями, учитывающих отраслевые потребности регионов.

Проект "One School One Skill", направленный на развитие ключевых навыков у учащихся на ранних стадиях образования через сотрудничество школ с колледжами.

Организация экскурсий на предприятия для полумиллиона школьников, чтобы они могли увидеть условия труда и востребованные профессии.

Внедрение практико-ориентированного обучения позволяющего учащимся приобретать первую рабочую квалификацию на базе колледжей.

Дуальное обучение и цифровизация

Для усиления взаимодействия между бизнесом и образовательными учреждениями:

Оцифровка процессов дуального обучения, обеспечивающая автоматизацию согласования рабочих планов и других процедур.

Создание индустриально-образовательных кластеров на системообразующих предприятиях для освоения передовых компетенций.

Открытие международного Казахстанско-немецкого Центра дуального обучения в Костанае.

Финансирование и поддержка колледжей

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новая система подушевого финансирования колледжей.

Увеличение среднего объема средств на обучение одного студента с 437 до 912 тыс. тенге, разделенных на основную и стимулирующую части.

Стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных результатов, что способствует улучшению качества преподавания и материально-технической базы.

Улучшение условий труда и социальной поддержки

Инфраструктура и стажировки

Для создания комфортных условий обучения и работы:

Обновление материально-технической базы колледжей за счет местного бюджета и инвестиций.

Строительство 5855 койко-мест в общежитиях для студентов в Астане.

Стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения как в Казахстане, так и за рубежом, для внедрения современных технологий и методик в образовательный процесс.

Партнерство с бизнесом

Для обеспечения целевой подготовки специалистов, востребованных экономикой:

Увеличение количества предприятий, оказывающих шефство колледжам, с текущих 518 до 4 тысяч.

Привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе заказов предприятий.

Популяризация рабочих профессий

Для формирования положительного имиджа рабочих профессий проводятся различные мероприятия.

Чемпионаты профессионального мастерства, включая международные соревнования TurkicSkills и республиканские конкурсы: WorldSkills, AstauFest, MamandyqFest.

Создание сериалов и социальных роликов о трудовых династиях и молодых рабочих, а также выпуск короткометражных фильмов для трансляции на телеканалах и в соцсетях.

Фотоконкурс и муралы по итогам конкурса "Человек труда", демонстрирующие вклад рабочих в развитие общества.