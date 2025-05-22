Год рабочих профессий: какие проекты реализуются в Казахстане
Так с 1 сентября 2025 года вступает в силу новая система подушевого финансирования колледжей.
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В 2025 году Казахстан объявил Годом рабочих профессий, подчеркнув стратегическую важность квалифицированных специалистов для устойчивого экономического роста. Государство реализует комплексные меры, направленные на реформирование системы профессионального образования и улучшение условий труда. Подробнее о проектах, реализуемых в рамках года рабочих профессий, читайте в обзоре BAQ.KZ.
Ранняя профориентация и практическое обучение
С целью повышения интереса молодежи к рабочим профессиям внедряются следующие инициативы:
Создание 1000 профильных классов в школах, организованных совместно с университетами и работодателями, учитывающих отраслевые потребности регионов.
Проект "One School One Skill", направленный на развитие ключевых навыков у учащихся на ранних стадиях образования через сотрудничество школ с колледжами.
Организация экскурсий на предприятия для полумиллиона школьников, чтобы они могли увидеть условия труда и востребованные профессии.
Внедрение практико-ориентированного обучения позволяющего учащимся приобретать первую рабочую квалификацию на базе колледжей.
Дуальное обучение и цифровизация
Для усиления взаимодействия между бизнесом и образовательными учреждениями:
Оцифровка процессов дуального обучения, обеспечивающая автоматизацию согласования рабочих планов и других процедур.
Создание индустриально-образовательных кластеров на системообразующих предприятиях для освоения передовых компетенций.
Открытие международного Казахстанско-немецкого Центра дуального обучения в Костанае.
Финансирование и поддержка колледжей
С 1 сентября 2025 года вступает в силу новая система подушевого финансирования колледжей.
Увеличение среднего объема средств на обучение одного студента с 437 до 912 тыс. тенге, разделенных на основную и стимулирующую части.
Стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных результатов, что способствует улучшению качества преподавания и материально-технической базы.
Улучшение условий труда и социальной поддержки
Инфраструктура и стажировки
- Для создания комфортных условий обучения и работы:
- Обновление материально-технической базы колледжей за счет местного бюджета и инвестиций.
- Строительство 5855 койко-мест в общежитиях для студентов в Астане.
- Стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения как в Казахстане, так и за рубежом, для внедрения современных технологий и методик в образовательный процесс.
Партнерство с бизнесом
Для обеспечения целевой подготовки специалистов, востребованных экономикой:
Увеличение количества предприятий, оказывающих шефство колледжам, с текущих 518 до 4 тысяч.
Привлечение бизнес-структур и инвесторов для развития системы дуального обучения и подготовки специалистов на основе заказов предприятий.
Популяризация рабочих профессий
Для формирования положительного имиджа рабочих профессий проводятся различные мероприятия.
Чемпионаты профессионального мастерства, включая международные соревнования TurkicSkills и республиканские конкурсы: WorldSkills, AstauFest, MamandyqFest.
Создание сериалов и социальных роликов о трудовых династиях и молодых рабочих, а также выпуск короткометражных фильмов для трансляции на телеканалах и в соцсетях.
Фотоконкурс и муралы по итогам конкурса "Человек труда", демонстрирующие вклад рабочих в развитие общества.
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