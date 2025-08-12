Министр просвещения Гани Бейсембаев на заседании Правительства рассказал реализации комплекса мер по повышению престижа рабочих специальностей, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что система технического и профессионального образования находится в процессе трансформации. В колледжах официально разрешили онлайн-обучение, которое уже применяют при подготовке IT-специалистов. В систему среднего профобразования, как и в школы, внедрят технологии искусственного интеллекта. Также в новом учебном году планируется сделать пять казахстанских колледжей международными.

"Особое внимание уделяется укреплению партнерства между колледжами и работодателями. Расширяется практика дуального обучения, а количество предприятий, оказывающих шефскую поддержку колледжам, за год выросло в семь раз и достигло 4 тыс. Совместно с бизнесом уже разработали 10 тыс. образовательных программ. В новом учебном году 1,5 тыс. преподавателей пройдут стажировку и повысят квалификацию на базе предприятий",- сказал министр.

В целом по государственному заказу в колледжи планируют принять 150 тысяч студентов, при этом 70% мест отведено техническим направлениям.