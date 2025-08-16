Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом объявил 2025 год Годом рабочих профессий, подчеркнув ключевую роль представителей прикладных и технических специальностей в развитии экономики и укреплении социальной стабильности страны. Эта инициатива направлена на повышение престижа рабочих специальностей, поддержку молодых кадров и создание условий для их профессионального роста. В условиях масштабных инфраструктурных проектов, активного строительства и модернизации производственных мощностей именно труд людей, стоящих “на передовой” созидания, становится залогом устойчивого будущего Казахстана. В нашем интервью мы побеседовали с представителем строительной отрасли Олжасом Кожиным, чтобы узнать, с какими вызовами и перспективами сегодня сталкиваются строители, и как меняется их роль в современном обществе, передает BAQ.KZ.

Строительная отрасль считается одним из приоритетных направлений экономической и социальной сферы страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что социальное благополучие напрямую связано с решением жилищного вопроса, и в будущем жилищное строительство должно оставаться одним из ключевых приоритетов в работе Правительства.

Ведь, выполняя важные социальные задачи, жилищное строительство одновременно служит локомотивом экономического роста. На практике эти слова подтверждают тысячи специалистов, ежедневно работающих на стройплощадках по всей стране. Один из них - наш собеседник, строитель из столицы Олжас Кожин. Он вырос в известном селе Калачи Есильского района Акмолинской области, а после окончания 9-го класса переехал в село Софиевка Целиноградского района. Получив среднее образование, Олжас поступил в колледж по специальности “Гостиничное и ресторанное дело”, но в итоге нашел свое призвание именно в строительной сфере.

“После окончания колледжа я отправился в армию, чтобы выполнить свой долг перед Родиной. Вернувшись, устроился в одну из частных строительных компаний столицы. С этого момента начался мой насыщенный и непростой путь в строительной отрасли. Работая, я понял, что необходимо повышать уровень знаний и квалификацию, и поступил в университет в Кокшетау”, - говорит Олжас.

Как отметил Кожин, свой путь в строительстве он начинал слесарем. Через полгода стал мастером участка, а еще через год вырос до производителя работ.

“Наша компания занимается прокладкой наружных инженерных сетей. То есть выполняет весь тяжелый черновой труд, с которого начинается строительство жилого дома. Например, мы подводим воду к магистралям дорог, прокладываем канализационные системы, обеспечиваем город водой. Конечно, у этой работы есть свои особенности. Она не зависит от погоды — поэтому рабочие должны быть выносливыми, крепкими и терпеливыми. В зимний сезон, будь то метель, ветер или дождь, мы продолжаем без перерыва копать и прокладывать канализационные и водопроводные трубы. Думаю, жители Астаны знают, какая у нас бывает погода”, - рассказал Олжас.

По словам Кожина, он выполняет работы на объектах вместе со своей бригадой.

“Как производитель работ, я контролирую, как именно выполняются задания: направляю рабочих, определяю, где именно нужно проводить прокладку труб, и слежу за ходом процесса. Нашу работу можно назвать опасной. Поэтому крайне важно всегда соблюдать правила техники безопасности и перед началом каждого рабочего дня проводить инструктаж. Поскольку люди работают на глубине, в глубоких котлованах, обязательным является наличие спецодежды, касок, защитной обуви и верхней одежды. Мы ежедневно проводим инструктаж по технике безопасности для всех рабочих”, - подчеркнул Олжас Кожин.

Строитель рассказал, что иногда случаются и чрезвычайные ситуации - например, прорывы водопроводных или канализационных сетей.

“В такие моменты мы уже не воспринимаем это как обычную работу. Поскольку речь идет о безопасности общественных мест и людей, приходится работать, что называется, засучив рукава. Недавно произошел такой случай: я вышел на работу в восемь утра, а домой вернулся только на следующий день в шесть утра. Нужно было срочно устранить аварию, и мы работали непрерывно, забыв о тепле и комфорте, целые сутки на улице”, - рассказывает собеседник.

По его словам, в бригаде, обслуживающей участки, трудятся четыре человека.

“Каждый из членов нашей бригады - настоящий профессионал, отлично знающий свое дело. Мы понимаем друг друга с полуслова, работаем в полном согласии и взаимопонимании. Недаром говорят: “груз, поднятый вместе, легче” - у нас именно так и получается. Все поставленные задачи мы выполняем совместными усилиями, чётко и слаженно, ведь в строительстве нет места хаосу или недопониманию. Наш рабочий день начинается в девять утра, но за это время мы успеваем проделать огромный объём работ. Профессия требует большой ответственности: я отвечаю не только за конечный результат, но и за безопасность и жизнь каждого, кто находится у меня в подчинении. Особенно важно следить за тем, чтобы тяжёлая техника - будь то КамАЗ, экскаватор или другая спецмашина — эксплуатировалась строго по правилам, без малейших нарушений. Моя работа не ограничивается физическим трудом на стройплощадке. В мои обязанности также входит ведение рабочей документации: я заполняю журналы, составляю графики, контролирую выполнение этапов и оформляю акты выполненных работ. Это постоянное сочетание физической активности и умственного труда, требующего концентрации и внимательности. Как ответственный за участок, я обязан держать руку на пульсе всего процесса: ежедневно информирую руководство проекта о ходе работ, предоставляю отчёты в отдел технического надзора и решаю организационные вопросы на месте. Здесь важно уметь не только управлять процессом, но и быть примером для своей команды, ведь именно от слаженной работы каждого зависит общий успех”, - отметил Олжас Кожин.

По словам строителя, так как столица является местом притяжения людей со всех регионов страны, темпы строительства здесь очень высокие.

“Строящихся объектов в столице действительно много - кажется, что работы не прекращаются ни на день. Каждому из этих проектов установлены свои сроки, и мы обязаны сдать их вовремя, при этом полностью соответствуя ожиданиям заказчиков. Важно не просто уложиться в график, но и сделать так, чтобы заказчики были довольны результатом, ведь от этого зависит репутация как компании, так и каждого члена нашей команды. Качество и своевременность - два главных критерия нашей работы. Мы прекрасно понимаем, что на строительной площадке любая мелочь имеет значение: от точности замеров до аккуратности отделки. Поэтому внимание к деталям и ответственность здесь стоят на первом месте. В нашей компании работают грамотные и опытные управленцы, которые не только разбираются в технических нюансах строительства, но и ценят людей, с которыми работают. Руководство старается создать для нас комфортные и безопасные условия, обеспечивая необходимым оборудованием, спецодеждой и поддержкой в работе. Это помогает чувствовать себя частью команды, где каждый понимает свою ценность. Для меня эта сфера стала не просто работой, а делом жизни. Я хочу и дальше развивать свою карьеру в строительстве, совершенствовать навыки и накапливать опыт, чтобы вносить свой вклад в развитие города и страны. Когда видишь, как из пустыря вырастает готовый дом, в котором будут жить люди, испытываешь особую гордость за свой труд”, - рассказал он.

Как отметил Олжас Кожин, строитель должен быть ответственным, честным и открытым к общению.

“Каждый день приходится взаимодействовать и налаживать контакт с большим количеством людей. Хочу сказать, что строительная сфера стала для меня во многом судьбоносной. Именно на этой работе я встретил свою будущую супругу и женился. Она - специалист по геодезии, но занимается проектированием и планированием в офисе. Конечно, мы тоже приехали в столицу из другого региона. Сейчас снимаем квартиру, но в нашей стране молодежи уделяется большое внимание, и мы надеемся, что сможем приобрести жильё по льготным программам”, - поделился он.

Как отметил Олжас, в строительной сфере случаются трагические инциденты, когда рабочие падают с высоты, погибают из-за несоблюдения или недостаточности мер безопасности, а иногда - по неосторожности.

“Поэтому я считаю, что строительство можно отнести к числу отраслей с высоким уровнем опасности. Думаю, что к строителям, независимо от того, трудятся ли они официально или неофициально, нужно относиться с уважением. Эта сфера требует силы, выносливости и стальной решимости”, - сказал он.

После беседы с Олжасом Кожиным мы решили кратко оценить ситуацию на строительном рынке.

В 2024 году, по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в стране было введено в эксплуатацию 18,96 млн кв. м жилья - это рекордный показатель за все годы независимости. Всего было сдано 172 089 объектов, из которых 39 064 - индивидуальные жилые дома. Лидерами по темпам строительства стали Шымкент, Павлодарская, Туркестанская и Кызылординская области.

Прошлый год стал поворотным для жилищной политики Казахстана. В ноябре Президент подписал Закон о реформировании жилищного законодательства, который усовершенствует механизмы господдержки граждан в улучшении жилищных условий. “Отбасы банк” будет преобразован в полноценный институт развития, отвечающий за постановку на учёт и распределение жилья среди нуждающихся по принципу “одного окна”. Это позволит повысить прозрачность и эффективность процесса.

Согласно новой норме закона, около 71 тысячи граждан, проживающих в государственном арендном жилье, получили возможность приватизировать свои квартиры. Среди них - социально уязвимые категории населения, ветераны ВОВ, люди с инвалидностью, многодетные семьи, дети-сироты и другие. Кроме того, акиматы выкупили свыше 20 тысяч квартир для передачи нуждающимся, и уже порядка 13 тысяч семей впервые стали владельцами собственного жилья.

В 2024 году государство выделило 2,6 млрд тенге на выдачу жилищных сертификатов для 2300 граждан, чтобы покрыть первоначальный взнос по ипотеке. Ещё 10,4 тысячи человек получили жилищные выплаты для частичной компенсации арендной платы.

В рамках госпрограмм “Наурыз” и “Отау” свои жилищные условия улучшили около 10 тысяч семей. Всего на поддержку 64 тысяч семей было направлено 1 трлн тенге. Государственная поддержка продолжится: планируется дальнейшее субсидирование арендной платы и предоставление льготных ипотечных кредитов.

В 2025 году планируется построить 19 млн кв. м жилья, или 175 тысяч объектов. До 2029 года этот показатель должен достигнуть 111 млн кв. м. Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан совместно с акиматами реализует поручения Президента, чтобы каждый казахстанец мог жить в комфортных и достойных условиях.