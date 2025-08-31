2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Это решение Главы государства подчёркивает важность людей, которые своим трудом формируют города и создают основу для будущего страны.

Одним из таких специалистов стал Руслан Кочеров. В 2021 году он сменил сферу общепита на строительство и за несколько лет превратился из новичка в профессионала по гидроизоляции. Сегодня в его портфолио свыше 250 завершённых объектов, а за каждым из них вклад в развитие столицы и страны в целом.

История Руслана показывает: рабочая профессия - это не только стабильность, но и возможность быть частью больших изменений, которые делают Казахстан сильнее. Подробнее в репортаже BAQ.kz.