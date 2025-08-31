Год рабочих профессий: строитель из Астаны обратился к молодежи
Сегодня, 19:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:48Сегодня, 19:48
98
2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. Это решение Главы государства подчёркивает важность людей, которые своим трудом формируют города и создают основу для будущего страны.
Одним из таких специалистов стал Руслан Кочеров. В 2021 году он сменил сферу общепита на строительство и за несколько лет превратился из новичка в профессионала по гидроизоляции. Сегодня в его портфолио свыше 250 завершённых объектов, а за каждым из них вклад в развитие столицы и страны в целом.
История Руслана показывает: рабочая профессия - это не только стабильность, но и возможность быть частью больших изменений, которые делают Казахстан сильнее. Подробнее в репортаже BAQ.kz.
Самое читаемое
- Билеты на "Кайрат" – "Реал" в Алматы: сколько будут стоить?
- "Парень со двора": как вратарь из Атырау покорил Европу и стал героем Казахстана
- Известна дата матча "Кайрат" — "Реал" Мадрид
- Казахстан и Китай готовы оказывать друг другу поддержку в ключевые вопросах – Си Цзиньпин
- У берегов Японии произошло землетрясение