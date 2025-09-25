В Карагандинской области прошёл Международный форум рабочей молодёжи "Из поколения в поколение: путь в будущее начинается сегодня", который собрал около тысячи участников из Казахстана, США, Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Молодые специалисты, студенты и представители предприятий обсудили вопросы занятости, карьерного роста и обменялись опытом. Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что именно рабочая молодёжь движет вперёд промышленность, энергетику, транспорт и строительство, напомнив, что текущий год объявлен Президентом Годом рабочих профессий.

"В регионе работает почти тысяча заводов и фабрик, где занято свыше 130 тысяч человек, из них около 23 тысяч — молодёжь. Будущее страны в руках энергичных молодых людей", — отметил Булекпаев.

Форум стал площадкой для признания лучших. В рамках конкурса ""Еңбек жолы" награду "Лучшая трудовая династия" получила семья Волокитиных из Шахтинска. Ерлан Сыздыков из Балхаша отмечен как "Лучший наставник рабочей молодёжи", а Жұлдызай Байдүйсен, инженер-технолог КТЖ "Грузовые перевозки", признана "Лучшим молодым работником производства"".

Особым событием стало вручение молодёжной премии "Kemel Keleshek" в 16 номинациях. Среди лауреатов — очиститель Жезказганского медеплавильного завода Дархан Желибаев, получивший награду "За вклад в культурное и социальное развитие".

По словам участников, форум стал не только площадкой для диалога, но и источником вдохновения для тех, кто связывает будущее с рабочими профессиями.