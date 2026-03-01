В области Жетысу состоялся региональный молодежный форум «Zhetysu Youth Forum 2026» в рамках Международного года волонтеров. В мероприятии, проходившем в Талдыкоргане, приняли участие около 500 человек – волонтерские организации, НПО, студенты и учащиеся, передает BAQ.KZ.

В форуме, прошедшем в формате свободного обмена мнениями, принял участие заместитель акима области Диас Есдаулетов.

Участники поделились своими мыслями и высказали свои предложения, подчеркнув при этом роль молодежи в формировании будущего нашей страны. В основном обсуждались механизмы развития волонтерской культуры и инициативы, реализуемые в рамках поддержки молодежи.

- Как известно, по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтеров. В соответствии с этим в качестве официального открытия этого года мы организовали региональный молодежный форум. Думаю, что такие мероприятия в формате открытой дискуссионной площадки будут стимулировать молодых людей к активному участию в общественных и социальных проектах, - сказал директор КГУ «Jetisu jastary» Шамиль Ванкеев.

Выступая в качестве основного спикера форума, основатель школы робототехники «Future IT» Дамир Нуркежанов остановился на новых возможностях для молодежи в освоении передовых технологий. Также выступил популярный блогер, эко-активист Дулат Набиев. Своим творчеством поделились звезды казахстанской эстрады.

Мнения выразили и участники форума.

- Наше волонтерское движение объединяет людей, занимающихся вязанием теплой шерстяной одежды для недоношенных детей. Готовую одежду сдаем в реанимационные и патологические отделения больниц. Надеемся, что наши изделия, изготовленные с душой, помогают согреть малышей. Творить добро, проявлять милосердие не сложно, главное, чтобы было желание и добросовестный подход. Приглашаю всех молодых людей в наше дружное сообщество, - сказала координатор талдыкорганского клуба «28 петель» Жанна Сакович.

В завершение форума молодые люди выразили готовность принять активное участие в референдуме, который состоится 15 марта. При этом молодежь Жетісу подчеркнула важность осознания ответственности за общее будущее и необходимость вовлеченности в общественно-политическую жизнь страны.

К слову, на данном этапе в регионе активно работают 13 волонтерских организаций и 18 инициативных групп, в которых задействовано более 1100 молодых людей. В прошлом году ими было организовано порядка 3 тысяч волонтерских акций по оказанию помощи нуждающимся, очистке памятников, а также экологическому, социальному и другим направлениям.