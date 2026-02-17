В январе 2026 года годовая инфляция в Казахстане составила 12,2%, немного снизившись по сравнению с декабрём 2025 года, когда показатель достигал 12,3%, передает BAQ.KZ.

По данным Нацбанка, замедление роста цен зафиксировано в 11 регионах страны, ускорение – в 8, а в одном регионе уровень инфляции остался на прежнем уровне.

Продовольственные товары в январе подорожали на 12,9% в годовом выражении, тогда как в декабре 2025 года рост цен на продукты питания составил 13,5%. Наибольшее удорожание продовольствия отмечено в Улытауской области (+16,2%), наименьшее — в Актюбинской области (+11,3%).

Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7% в годовом выражении, что выше показателя декабря 2025 года (11,1%). Лидером по росту цен стала Акмолинская область (+13,4%), минимальный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской области (+8,0%).

Темп роста платных услуг остался неизменным на уровне 12% в годовом выражении, при этом в Мангистауской области рост цен на услуги был значительно ниже среднего — 9%.

Месячная инфляция по стране в январе составила 1,0%, что подтверждает тенденцию к постепенной стабилизации цен.

Итог: несмотря на сохраняющееся давление на кошельки граждан, наблюдается небольшое замедление годовой инфляции по сравнению с декабрем.