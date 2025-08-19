В июле 2025 года годовая инфляция в Казахстане осталась на уровне 11,8%, как и в предыдущем месяце, сообщают данные Национального банка страны, передает BAQ.KZ.

Однако, несмотря на сохранение общего показателя, в отдельных регионах страны зафиксированы разные темпы инфляции, что подчеркивает неоднородность экономической ситуации по всей территории Казахстана.

Цены на продовольственные товары в годовом выражении в июле увеличились на 11,2%, что выше показателя июня (10,6%). Наибольший рост цен наблюдается в Акмолинской области, где инфляция составила 14,0%. В то же время, в крупнейшем городе страны — Алматы — инфляция на продовольственные товары оказалась самой низкой среди всех регионов, составив 8,8%.

Рост цен на непродовольственные товары в июле составил 9,5% в годовом выражении, что немного выше июньского показателя (9,4%). Максимальный рост цен был зафиксирован в Абайской области (12,2%), а минимальный — в Павлодарской области (7,0%), что свидетельствует о различиях в покупательской способности и экономической ситуации в этих регионах.

В то же время темп роста цен на платные услуги в Казахстане замедлился, составив 14,9% в годовом выражении, по сравнению с 16,1% в июне. При этом в Мангистауской области наблюдается значительно более низкий рост цен на услуги — всего 9,3%, что значительно ниже общереспубликанского уровня.

В июле месячный рост инфляции составил 0,7%, что отражает незначительное повышение цен в сравнении с июнем. Однако, несмотря на эти колебания, годовая инфляция остаётся на стабильном уровне, что свидетельствует о постоянном давлении на цены в экономике страны.