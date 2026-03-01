Соединенные Штаты уже использовали больше крылатых ракет, чем обычно хранят за год, в ходе ударов по объектам в Иране, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости

Во время операции было выпущено более тысячи ракет JASSM, каждая стоимостью около 1,5 миллиона долларов.

Производство таких ракет ограничено, поэтому потраченные запасы трудно быстро восстановить.