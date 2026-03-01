Годовой запас крылатых ракет США ушел на удары по Ирану

Каждая стоит около $1,5 млн.

Сегодня 2026, 01:20
АВТОР
Istockphoto
Сегодня 2026, 01:20
Фото: Istockphoto

Соединенные Штаты уже использовали больше крылатых ракет, чем обычно хранят за год, в ходе ударов по объектам в Иране, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

Во время операции было выпущено более тысячи ракет JASSM, каждая стоимостью около 1,5 миллиона долларов.

Производство таких ракет ограничено, поэтому потраченные запасы трудно быстро восстановить.

