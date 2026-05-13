В Туркестане перекроют дороги из-за саммита

В Туркестане временно ограничат движение транспорта в связи с проведением неформального саммита Организации тюркоязычных государств, передает BAQ.kz.

В связи с этим с 10 по 15 мая в городе будут действовать временные ограничения движения автотранспорта.

Ограничения затронут район мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, территорию Нового города, 9-ю улицу, проспект Саттарханова, а также другие участки при необходимости.

На указанных дорогах будет изменен порядок движения, установлены временные знаки и усилены меры по регулированию транспортного потока.

Власти призывают жителей и гостей города заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и проведения саммита на высоком уровне.

