В Туркестане перекроют дороги из-за саммита
Саммит пройдет 15 мая и соберет высокопоставленных руководителей тюркских государств
В Туркестане временно ограничат движение транспорта в связи с проведением неформального саммита Организации тюркоязычных государств, передает BAQ.kz.
В связи с этим с 10 по 15 мая в городе будут действовать временные ограничения движения автотранспорта.
Ограничения затронут район мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, территорию Нового города, 9-ю улицу, проспект Саттарханова, а также другие участки при необходимости.
На указанных дорогах будет изменен порядок движения, установлены временные знаки и усилены меры по регулированию транспортного потока.
Власти призывают жителей и гостей города заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и проведения саммита на высоком уровне.
