В Туркестане перекроют дороги из-за саммита

Саммит пройдет 15 мая и соберет высокопоставленных руководителей тюркских государств

Сегодня 2026, 17:00
Фото: Акимат Туркестанской области

В Туркестане временно ограничат движение транспорта в связи с проведением неформального саммита Организации тюркоязычных государств, передает BAQ.kz.

В связи с этим с 10 по 15 мая в городе будут действовать временные ограничения движения автотранспорта.

Ограничения затронут район мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, территорию Нового города, 9-ю улицу, проспект Саттарханова, а также другие участки при необходимости.

На указанных дорогах будет изменен порядок движения, установлены временные знаки и усилены меры по регулированию транспортного потока.

Власти призывают жителей и гостей города заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и проведения саммита на высоком уровне.

