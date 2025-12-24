В преддверии первой годовщины крушения самолёта Azerbaijan Airlines выжившие пассажиры и родственники погибших вновь требуют справедливости, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. Трагедия произошла 25 декабря 2024 года: рейс Баку — Грозный потерпел крушение недалеко от Актау. В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 получили ранения. Расследование продолжается до сих пор. Как следует из материалов первоначального расследования, самолёт был поражён осколками российской зенитной ракеты ПВО над Грозным, которая взорвалась рядом с лайнером и нанесла ему критические повреждения.

Москва сначала отрицала свою причастность, выдвигая альтернативные версии. Однако после заявлений Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивал на ответственности российской стороны, и лишь спустя почти десять месяцев президент России Владимир Путин признал роль российских систем ПВО, принеся извинения. Среди выживших — Зульфугар Асадов, проработавший бортпроводником 36 лет и ныне работающий инспектором. По его словам, он ежедневно посещает мемориал с фотографиями погибших коллег.

Недавно мы были в Актау и побывали на месте происшествия. Я был глубоко потрясён, увидев эти места — мне показалось, что я снова переживаю события того дня, — рассказал Асадов.

Он признаётся, что катастрофа кардинально изменила его отношение к жизни.

Эта авария оставила глубокий след. Я ещё яснее осознал, насколько ценна человеческая жизнь. То, что раньше казалось обычным, теперь воспринимается совсем иначе, — говорит он.

Асадов вспоминает, что в критические минуты на борту ему помогли многолетние тренировки и профессиональный опыт. Другие выжившие пассажиры также рассказывали, что слышали взрыв, после которого в самолёт попали осколки, повредившие фюзеляж. Власти Азербайджана заявили, что повреждённому лайнеру не разрешили экстренную посадку в российских аэропортах, из-за чего экипажу пришлось направиться через Каспий в сторону Казахстана. Родственники погибших подчёркивают: прошёл год, но они по-прежнему ждут конкретных ответов и привлечения виновных к ответственности.