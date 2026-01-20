Футбольный клуб Кайрат уступил Брюгге в матче общего этапа Лига чемпионов УЕФА сезона 2025/2026, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Встреча прошла 20 января на Астана Арена и завершилась со счётом 1:4. К перерыву гости вели 2:0 – на 32-й минуте счёт открыл Александар Станкович, а на 38-й Ханс Ванакен удвоил преимущество бельгийской команды после передачи Роберто Сейса.

Во втором тайме "Брюгге" продолжил контролировать игру. На 74-й минуте третий мяч забил Ромео Вермант с передачи Мамаду Диакона, а на 84-й Брэндон Мехеле довёл счёт до крупного – 0:4, ассистентом вновь выступил Ханс Ванакен.

Уйти от "сухого" поражения "Кайрату" удалось уже в компенсированное время: на 90+2-й минуте отличился Адилет Садыбеков. Окончательный счёт встречи – 1:4.

Матч обслуживала судейская бригада из Литвы во главе с Донатасом Румшасом. Главным тренером алматинского клуба является Рафаэль Уразбахтин, "Брюгге" возглавляет хорватский специалист Иван Леко.

После шести туров общего этапа Лиги чемпионов "Кайрат" с одним набранным очком располагается в нижней части турнирной таблицы.