Голкипер «Барыса» стал лучшим вратарём октября в КХЛ

Голкипер астанинского «Барыса» Андрей Шутов признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги по итогам октября. Эту награду он получил впервые в карьере. В октябре Шутов провёл семь матчей и одержал пять побед. Его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 94,57%.

Особенно отличился казахстанский голкипер в матчах против «Сибири» и минского «Динамо», завершившихся со счётом 1:0. В обеих встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Также Шутов помог «Барысу» одолеть московский «Спартак» в серии буллитов (4:3). Он стал вторым вратарём «Барыса», получившим звание лучшего голкипера месяца в КХЛ. Ранее этой награды удостаивался Хенрик Карлссон в декабре 2018 года.