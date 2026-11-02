Голкипер «Барыса» стал лучшим вратарём октября в КХЛ
2 Ноября 2026, 07:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2 Ноября 2026, 07:462 Ноября 2026, 07:46
120Фото: hcbarys.kz
Голкипер астанинского «Барыса» Андрей Шутов признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги по итогам октября. Эту награду он получил впервые в карьере. В октябре Шутов провёл семь матчей и одержал пять побед. Его коэффициент надёжности составил 1,7, а процент отражённых бросков — 94,57%.
Особенно отличился казахстанский голкипер в матчах против «Сибири» и минского «Динамо», завершившихся со счётом 1:0. В обеих встречах он сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Также Шутов помог «Барысу» одолеть московский «Спартак» в серии буллитов (4:3). Он стал вторым вратарём «Барыса», получившим звание лучшего голкипера месяца в КХЛ. Ранее этой награды удостаивался Хенрик Карлссон в декабре 2018 года.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- Выставочный центр построят в Семее
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина