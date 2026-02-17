15 февраля 2026 года на 96-м году жизни в своем доме в Миддлбурге скончался знаменитый актер Роберт Дюваль, передает BAQ.KZ.

Новость о кончине актера, чье имя стало синонимом Золотого века Голливуда, сообщила его жена, Лучана Дюваль. Она подчеркнула, что актер ушел из жизни во сне, в кругу семьи. Причина смерти пока не раскрывается.

Карьера Дюваля длилась более шести десятилетий и стала образцом актерского мастерства для нескольких поколений. Он впервые привлек внимание зрителей ролью Бу Рэдли в экранизации романа Харпер Ли “Убить пересмешника” (1962), после чего успешно работал на телевидении (“Сумеречная зона”, “Беглец”), театральной сцене и в кино, создавая яркие и запоминающиеся образы.

Среди его культовых ролей - Том Хаген, невозмутимый консильери в фильмах “Крестный отец” и “Крестный отец 2”, а также подполковник Уильям Килгор в “Апокалипсисе сегодня”, чья фраза о «запахе напалма поутру» стала одной из самых известных в истории кино. За роль спившегося кантри-певца Макклауда в фильме “Нежное милосердие” он получил премию “Оскар”. В 1997 году Дюваль дебютировал в режиссуре, сняв фильм “Апостол”, получивший высокие оценки критиков.

Следуя последней воле актера, официальной церемонии прощания проводиться не будет. Семья попросила поклонников почтить его память так, как он любил при жизни: «посмотреть хороший фильм, собраться с друзьями за столом и рассказать интересную историю или отправиться на природу, чтобы насладиться красотой этого мира».