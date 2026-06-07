Голого мужчину заметили на улице в Актау: полиция привлекла его к ответственности
По факту инцидента в отношении мужчины были приняты меры административного воздействия.
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В Актау в социальных сетях активно обсуждают видео, на котором запечатлен обнаженный мужчина, находившийся на одной из городских улиц. На кадрах видно, как его сопровождает другой человек, а в один из моментов мужчина оказывается лежащим на проезжей части.
Ролик быстро распространился среди пользователей интернета и вызвал многочисленные комментарии и предположения о причинах произошедшего.
Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области. В ведомстве сообщили, что по факту инцидента в отношении мужчины были приняты меры административного воздействия.
По информации полиции, на нарушителя составлены административные материалы по статье 437 Кодекса об административных правонарушениях РК за нарушение тишины, а также по статье 440 КоАП РК за появление в общественном месте в состоянии опьянения.
Дополнительные обстоятельства происшествия в полиции не уточнили.
В правоохранительных органах напомнили гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок и нормы поведения в общественных местах.
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