В Акмолинской области в последние дни выпали обильные осадки в виде дождя и снега. При понижении температуры ожидается образование гололеда, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в полиции, передает BAQ.KZ.

Стражи порядка просят водителей заранее подготовить автомобили к зимнему сезону — заменить летние шины на зимние, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также быть особенно внимательными на скользких участках дорог.

В полиции напомнили, что простые меры предосторожности помогают избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.