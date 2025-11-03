Гололед надвигается: полиция предупреждает водителей Акмолинской области
Сегодня, 15:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
96Фото: скриншот из видео
В Акмолинской области в последние дни выпали обильные осадки в виде дождя и снега. При понижении температуры ожидается образование гололеда, что может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, предупреждают в полиции, передает BAQ.KZ.
Стражи порядка просят водителей заранее подготовить автомобили к зимнему сезону — заменить летние шины на зимние, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также быть особенно внимательными на скользких участках дорог.
В полиции напомнили, что простые меры предосторожности помогают избежать аварий и сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Самое читаемое
- Четыре года простаивал: крематорий в Алматы передали профильной организации
- Как изменятся пенсии и прожиточный минимум в Казахстане с января 2026 года
- Пентагон одобрил поставку "Томагавков" для Украины — СМИ
- Казахстанские школьники стали четырехкратными чемпионами мира по робототехнике в Панаме
- Во Вьетнаме число жертв наводнений достигло 35 человек