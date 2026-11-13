Гололед сбросил в кювет два автовоза с 15 новыми машинами в Акмолинской области
13 Ноября 2026, 12:23
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13 Ноября 2026, 12:2313 Ноября 2026, 12:23
137Фото: из открытых источников
Два автовоза. Пятнадцать новеньких машин. И скользкая трасса. 13 ноября на 131-м километре дороги Астана – Атбасар – Жаксы в Астраханском районе гололед отправил в кювет сразу две многотонные фуры.
Автовозы FAW, по предварительным данным полиции, шли из Хоргоса в Россию, за рулем были иностранные водители. Везли крупную партию, пятнадцать новых автомобилей.
На скользком покрытии водитель первого автовоза не справился с управлением. Фуры столкнулись и съехали с дороги в кювет.
Обошлось без пострадавших. На водителя автовоза составили административный протокол.
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