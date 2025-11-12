Гололёд и снег осложнят движение на трассах шести областей
Сегодня, 09:42
Фото: pixabay.com
В "КазАвтоЖоле" предупредили о возможном ухудшении погодных условий на республиканских трассах 12 ноября, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, осадки в виде дождя и снега ожидаются местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской и Жетысуской областях.
В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и учитывать возможное ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия.
Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.
