В "КазАвтоЖоле" предупредили о возможном ухудшении погодных условий на республиканских трассах 12 ноября, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, осадки в виде дождя и снега ожидаются местами в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Абайской и Жетысуской областях.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными и учитывать возможное ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия.

Дополнительную информацию о состоянии автодорог можно получить круглосуточно, обратившись в колл-центр по номеру 1403.