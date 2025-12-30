В Астана из-за образования гололёда осложнилась дорожная обстановка, что повлияло на работу общественного транспорта, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщили в компании City Transportation Systems.

По информации перевозчика, в связи с ухудшением погодных условий, включая гололёд и дождь, на улично-дорожной сети снижена скорость движения общественного транспорта. В городе наблюдаются затруднения движения, отклонения от установленного расписания, а также временное отсутствие заезда на отдельные остановочные пункты.

Пассажиров просят заблаговременно планировать маршруты и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Горожанам рекомендуют соблюдать меры безопасности, не находиться на обочине проезжей части, подходить к автобусам только после их полной остановки, держаться за поручни во время поездки и быть особенно аккуратными при входе и выходе из салона.

Дополнительно сообщается, что движение всех пригородных маршрутов временно приостановлено. Актуальная информация об изменениях в работе общественного транспорта публикуется на официальных страницах CTS в социальных сетях, а отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно через мобильное приложение Avtobys.