Музыканты из Казахстана всё чаще заявляют о себе на международной сцене. Сегодня талантливые исполнители из страны выступают на крупных телевизионных проектах, записывают песни, которые слушают далеко за пределами республики, и становятся частью глобальной музыкальной индустрии. Одной из таких артисток стала певица из Алматы Ксения Радо, которая прошла кастинг и приняла участие в популярном вокальном проекте "Голос" на Первом канале.

Путь к большой сцене редко бывает лёгким: сотни конкурентов, строгий отбор, постоянное напряжение и необходимость верить в себя, даже когда вокруг столько сильных голосов. В интервью BAQ.KZ Ксения Радо рассказала о том, как началась её любовь к музыке, почему она не любит ограничивать себя рамками жанров, как на самом деле проходят кастинги на «Голос» и что остаётся за кадром популярного телешоу.

- Ксения, когда вы впервые поняли, что хотите связать свою жизнь с музыкой?

- Это случилось в детстве, как только я услышала свои первые аплодисменты. Мы выступали хором, где я была солисткой — я пела песню «Прекрасное далёко». После выступления зал начал аплодировать, и для меня это было настолько сильное чувство, что я сразу поняла: хочу испытывать его снова и снова. Наверное, именно тогда и появилось осознание, что музыка — это то, чем я хочу заниматься всю жизнь.

- Как бы вы описали свой музыкальный стиль?

- Я не очень люблю ярлыки, мне кажется, они сразу создают какие-то рамки. А я, наоборот, очень люблю эксперименты — соединять, казалось бы, несоединимые вещи. Мы часто пробуем это и в каверах, и в собственных песнях. Когда смешиваешь разные стили, неожиданные музыкальные решения, иногда получается что-то действительно интересное и необычное.

- Вы сейчас представляете Алматы на российском шоу «Голос». Какие эмоции вы испытали, когда прошли отбор?

- Если честно, на конкурсе нет чёткого момента, когда ты понимаешь: всё, ты точно прошёл на слепые прослушивания. Даже если ты прошёл на этот этап, нет никакой гарантии, что ты выступишь — до тебя очередь может просто не дойти.

И даже если ты выступишь, никто может не повернуться. А если и повернутся — не факт, что номер попадёт в эфир. Поэтому до самого выхода программы на телевидении не было никакого ощущения, что случилось чудо. Но когда всё-таки вышел эфир, стало понятно — да, это действительно произошло.

- Почему вы решили подать заявку именно на «Голос»?

- На самом деле это получилось совершенно неожиданно. Я заполняла заявку для учеников своей студии — хотела попробовать отправить их на кастинг. И совершенно случайно прошла сама. Иногда судьба сама делает за тебя неожиданный поворот.

- Насколько сложным оказался кастинг?

- Кастинг невероятной сложности. Огромное количество людей, и каждый из них талантлив. В такие моменты начинаешь сомневаться, действительно ли твой голос чем-то отличается.

Самое сложное — это вера. Когда другие участники распеваются, иногда думаешь: «Так, может, мне лучше поехать домой?» (смеётся). Но, если честно, примерно так думают почти все участники проекта.

- Чувствуете ли вы поддержку казахстанцев?

- Если честно, я в полном шоке от такой волны поддержки. Люди пишут мне буквально со всех уголков — желают удачи, поддерживают, отправляют тёплые слова. И каждый раз, когда читаю комментарии, иногда даже плачу. Это очень трогательно и невероятно мотивирует.

- Что происходит за кулисами «Голоса», о чём зрители обычно не знают?

- За кулисами шоу работает огромная команда. На Первый канал задействованы сотни специалистов: съёмочная группа, звукорежиссёры, редакторы, костюмеры, визажисты и технический персонал.

В создании одного выпуска участвует очень много людей. И каждый из них говорит тебе, что сейчас нужно делать: куда идти, где стоять, когда выходить на сцену. Это огромный механизм, который работает как единая команда.

- А как обстоит дело с финансами?

- Да, конечно, участники оплачивают перелёты и проживание сами. Исключение — если у артиста есть продюсер, который берёт эти расходы на себя. В моём случае всё было иначе, поэтому я оплачивала поездку самостоятельно.

- Как, по вашему мнению, развивается музыкальная индустрия в Казахстане?

- На самом деле мне кажется, что у нас достаточно классных специалистов. Есть много молодых, креативных ребят, которые создают действительно крутую музыку.

Но, на мой взгляд, им иногда не хватает поддержки — финансирования или хотя бы площадок, где можно выступать и развиваться.

- Хотели бы вы сотрудничать с артистами из Казахстана или России?

- Территориальное расположение классных специалистов меня мало интересует. Поэтому не важно, где они находятся - в Казахстане, России или любой другой стране. Я всегда открыта к сотрудничеству с настоящими профессионалами.

Музыка без границ

История Ксении Радо — пример того, как талант и упорство могут открыть двери на крупные международные площадки. Всё больше казахстанских артистов участвуют в популярных телевизионных проектах, музыкальных фестивалях и конкурсах, представляя культуру страны за её пределами.

По данным Министерства культуры и информации Республики Казахстан, за последние годы интерес к музыкальной индустрии в стране заметно вырос. В Казахстане действуют десятки концертных площадок, музыкальных школ и студий звукозаписи, а количество культурных мероприятий ежегодно превышает 30 тысяч.

Эксперты отмечают, что развитие цифровых платформ, социальных сетей и стриминговых сервисов также помогает молодым артистам находить свою аудиторию. Казахстанская музыка становится всё более узнаваемой за рубежом, а новые имена продолжают появляться на международной сцене.

И, возможно, уже совсем скоро среди них будет ещё громче звучать голос певицы из Алматы — Ксении Радо.