Республиканский референдум по проекту новой Конституции завершился убедительной поддержкой предложенных изменений. По окончательным итогам центральной комиссии референдума, за новую Конституцию проголосовали 87,15% участников, явка составила 73,12%. Уже эти показатели позволяют говорить о двух принципиальных выводах. Первый связан с широким общественным одобрением предложенного курса реформ. Второй – с высокой готовностью граждан лично участвовать в принятии решений общенационального уровня.

Отдельного внимания заслуживает сама атмосфера дня голосования. Во многих регионах участки работали в живом и позитивном ритме. Рядом проходили ярмарки, концертные программы, общественные акции. Такая открытая общественная среда усиливала ощущение сопричастности и продемонстрировала подлинную общественную консолидацию.

Высокий уровень поддержки нельзя объяснить только текущей кампанией как таковой. Он стал отражением более глубоких общественных ожиданий. Проект новой Конституции был воспринят значительной частью граждан как документ, предлагающий обновление политической и правовой системы при сохранении устойчивости государства. Для общества это имело принципиальное значение. В условиях внешней турбулентности и внутреннего запроса на модернизацию был востребован именно такой формат изменений – эволюционный, институционально оформленный и легитимированный через всенародное голосование.

Не менее важную роль сыграло и содержательное наполнение проекта. В общественном восприятии новая Конституция соединила сразу несколько сильных смысловых линий. Это и акцент на человеке и его правах, развитие человеческого капитала, поддержку труда, семьи, образования, науки, экологической ответственности, укрепление общественного согласия и повышение роли новых институтов участия. Иными словами, речь шла не только о перераспределении полномочий или технической правке Основного закона, а о более широкой попытке задать обновленную ценностную рамку государства. Именно это и обеспечило высокий уровень эмоционального и политического отклика.

Явка в 73,12% также заслуживает отдельного внимания.