Во всех поликлиниках Алматы внедрены голосовые роботы в рамках проекта ADMC, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города. Они ежедневно совершают сотни звонков, приглашая жителей на вакцинацию, скрининги, флюорографию и профилактические осмотры, заменяя рутинную работу медсестёр, которые раньше могли обзванивать лишь 15–20 человек в день.

Роботы разговаривают на казахском и русском языках, продолжают дозваниваться до ответа и используют искусственный интеллект для обработки тысяч звонков одновременно. Это позволяет персоналу сосредоточиться на общении с пациентами и оказании качественной медицинской помощи, отмечают медики.

Проект реализован Almaty Digital Medical Center, объединяющим ключевые сервисы здравоохранения. Центр ведёт мониторинг показателей здоровья, управляет единым контакт-центром 1312, а также внедрил телемедицинский патронаж и онлайн-консультации, делая медицинскую помощь более доступной и эффективной для жителей города.