«В сознание она не приходила»: новые показания по делу о гибели Улданы Мырзуан

В суде Астаны по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан выступил потерпевший Адилет Зейнел - ее бывший супруг. Он рассказал, как узнал о произошедшем и в каком состоянии впервые увидел Улдану после госпитализации, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

«Она была без сознания. Голова была полностью в крови, все тело было в крови. Врачи и медперсонал выполняли свои обязанности, снимали украшения, одежду, проверяли удостоверение личности», - сообщил потерпевший.

Зейнел также рассказал, что рядом с Улданой видел различные предметы, в том числе фрагменты кирпича и элементы, которые могли относиться к фасаду здания.

«Возле головы были остатки кирпичей, железо, похожее на кондиционер, мелкие предметы, которые упали из облицовки. На месте происшествия в основном было очень много кирпичей. Остатков кондиционера мы там не увидели, только кирпичи и куски фасада», - сказал он.

После госпитализации Улдана Мырзуан, по словам бывшего супруга, так и не пришла в сознание.

«Она в сознание не приходила, только дергала пальцами. Но не разговаривала, глаза не открывала», - рассказал Зейнел.

Суд продолжает исследовать обстоятельства трагедии и допрашивать участников процесса.

Отвод судьи по делу Улданы Мырзуан не удовлетворили