Отвод судьи по делу Улданы Мырзуан не удовлетворили
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В Астане судья Самат Сембаев рассмотрел заявление адвоката Асхата Алимова об отводе судьи, рассматривающего уголовное дело о гибели фельдшера Улданы Мырзуан. По итогам рассмотрения ходатайство защиты отклонили, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Ранее адвокат подсудимой Сауле Жубаниязовой Асхат Алимов заявил отвод судье. Защитник связал его с отказом удовлетворить ходатайство об отложении судебного разбирательства и предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами уголовного дела.
Алимов указывал, что вступил в дело по соглашению только 20 августа 2026 года. По мнению защитника, сложившаяся ситуация нарушает право его подзащитной на защиту и ущемляет его процессуальные права как адвоката. В заявлении об отводе он также выразил мнение о возможной заинтересованности судьи в исходе дела.
Рассмотрев доводы стороны защиты и заслушав участников процесса, судья Самат Сембаев не нашел оснований для удовлетворения отвода.
«В данном случае основанием для отвода явилось принятое процессуальное решение председательствующим в виде отказа в удовлетворении ходатайства адвоката, что не может расцениваться как личная заинтересованность в исходе дела. Не представлены достаточные доказательства, которые могли бы свидетельствовать о личной заинтересованности судьи в исходе дела», - сообщил Самат Сембаев.
Судья отметил, что перечень оснований для отвода, предусмотренный частью 1 статьи 87 УПК РК, является исчерпывающим. Само по себе несогласие стороны с процессуальным решением судьи основанием для отвода не является.
«Доводы защитника о заинтересованности председательствующего по уголовному делу являются лишь его субъективным мнением, как и предположения касательно будущих процессуальных действий со стороны председательствующего. Других оснований для отвода не приведено. Судом они также не были обнаружены», - отметил судья.
В результате Самат Сембаев постановил отклонить отвод, заявленный адвокатом Асхатом Алимовым. Постановление отдельно обжалованию не подлежит. Доводы о несогласии с ним могут быть включены в апелляционную жалобу на итоговый судебный акт.
После рассмотрения отвода судебный процесс по делу о гибели Улданы Мырзуан продолжился.
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