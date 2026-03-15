Голова ребенка оказала в игровом «капкане» в Астане

Малышу удалось избежать травм.

Кадр из видео МЧС
Фото: Кадр из видео МЧС

Произошел настоящий «мини-экшен» на одной из городских площадок. Малыш 2023 года рождения застрял головой в игровой конструкции одного из кафе столичного района Сарыарка, передает BAQ.kz.

На сигнал о помощи среагировали спасатели оперативно-спасательного отряда. С помощью гидравлического инструмента они аккуратно срезали часть горки и освободили ребёнка. Малышу удалось избежать травм.

На месте происшествия также дежурили полицейские и медики, чтобы при необходимости оказать помощь.

