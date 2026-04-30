Голова ребенка застряла в пластиковом горшке в столице

Спасатели помогли ребёнку, застрявшему в необычной ситуации, передает BAQ.kz.

Сегодня на пульт 112 в столице поступило сообщение: в доме по проспекту Ұлы Дала в районе Есиль ребёнок 2022 года рождения надел на голову пластиковый горшок и не смог снять его самостоятельно.

На место быстро прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС. С помощью специального инструмента они аккуратно разрезали пластик и освободили ребёнка.

В результате происшествия никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.