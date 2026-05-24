Головкин и «Канело» тепло встретились на вечере бокса Усик — Верхувен

Казахстанский боксер Геннадий Головкин вновь встретился со своим главным соперником по карьере — мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом — на вечере бокса Александр Усик — Рико Верхувен.

Спортсмены находились рядом в рингсайде, общались, шутили и спокойно позировали перед камерами. На опубликованных в сети кадрах видно, как «Канело» обнимает Головкина и приглашает к совместному фото британского боксера Энтони Джошуа.

Для поклонников бокса эта встреча стала символичной. Трилогия Геннадия Головкина и Сауля Альвареса считается одной из самых ярких и обсуждаемых в современном боксе.

Несмотря на многолетнее противостояние, громкие заявления и споры вокруг их поединков, сейчас спортсмены, судя по кадрам, поддерживают хорошие отношения и тепло общаются вне ринга.