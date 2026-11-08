Головкин обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде-2028

Встреча состоялась в Дакаре в рамках IV летних юношеских Олимпийских игр.

8 Ноября 2026, 07:11
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НОК РК 8 Ноября 2026, 07:11
8 Ноября 2026, 07:11
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Фото: НОК РК

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провёл встречу с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития олимпийского движения, а также подготовку к соревнованиям по боксу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

На юношеских Играх в Дакаре Казахстан представляют 18 спортсменов. На сегодняшний день сборная завоевала две медали. Фатима Супыгалиева стала победительницей соревнований по дзюдо, а Рамазан Айнегов выиграл бронзу в триатлоне.

Юношеские Олимпийские игры стартовали 31 октября и продлятся до 13 ноября.

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