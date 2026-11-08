Головкин обсудил с главой МОК подготовку к Олимпиаде-2028
Встреча состоялась в Дакаре в рамках IV летних юношеских Олимпийских игр.
8 Ноября 2026, 07:11
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8 Ноября 2026, 07:118 Ноября 2026, 07:11
112Фото: НОК РК
Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провёл встречу с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри на IV летних юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
Стороны обсудили актуальные вопросы развития олимпийского движения, а также подготовку к соревнованиям по боксу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
На юношеских Играх в Дакаре Казахстан представляют 18 спортсменов. На сегодняшний день сборная завоевала две медали. Фатима Супыгалиева стала победительницей соревнований по дзюдо, а Рамазан Айнегов выиграл бронзу в триатлоне.
Юношеские Олимпийские игры стартовали 31 октября и продлятся до 13 ноября.
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