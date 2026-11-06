Пожар на нефтезаводе и газонефтяной фонтан: в Атырауской области прошли учения МЧС

В Атырауской области прошли масштабные пожарно-тактические учения на объектах нефтегазовой отрасли. Спасатели отработали ликвидацию крупных пожаров, аварию при газонефтяном фонтанировании и эвакуацию условно пострадавших работников. На первом этапе учения провели на территории нефтеперерабатывающего завода. Там проверили работу оперативного штаба, управление силами и средствами, а также взаимодействие государственных и профессиональных пожарных служб.

В тушении условного пожара задействовали отечественного пожарного робота «Қалқан». Он позволяет дистанционно подавать огнетушащие вещества в опасную зону, снижая риски для спасателей. Второй этап прошёл на полигоне «Акберен». По сценарию, пожар возник в результате газонефтяного фонтанирования. Для его ликвидации использовали два автомобиля газоводяного тушения, один из которых прибыл из Западно-Казахстанской области.

Специалисты экологических служб также отработали замеры уровня загрязнения окружающей среды. В учениях участвовали 135 человек и 31 единица техники. К ним привлекли подразделения ДЧС Атырауской области, АО «Семсер Өрт сөндіруші», представителей «КазМунайГаза», управления экологии и других служб. За ходом тренировок наблюдали также представители ДЧС Павлодарской области и Шымкента.