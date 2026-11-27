Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин встретился в Астане с главой НОК Панамы, членом Международного олимпийского комитета Дамарис Янг Арандой. Говорили о детском спорте, зимних дисциплинах и боксе, который обе страны знают не понаслышке.

Панама подарила профессиональному боксу больше тридцати чемпионов мира, самый известный из них — легендарный Роберто Дуран. На Олимпиадах страна пока выступает скромнее. За 19 Игр у Панамы четыре олимпийские медали: две бронзы Ллойда Лабича, золото Ирвинга Саладино и серебро Атейны Билон. Последнюю медаль принёс как раз бокс. На Играх в Париже Атейна Билон стала первой панамкой с олимпийской медалью, завоевав серебро в весе до 75 кг.

Головкин тоже олимпийский призёр. В 2004 году на Играх в Афинах он взял серебро, а потом стал одним из самых титулованных боксёров-профессионалов.

Дамарис Янг Аранда приехала в Казахстан с ответным визитом. Незадолго до этого руководители двух комитетов провели переговоры в Панаме и наметили направления сотрудничества. Во встрече в Астане участвовал генеральный секретарь НОК Казахстана Алимжан Акаев.

Гостье рассказали, как устроена спортивная система Казахстана, какие задачи у НОК в приоритете и как комитет работает с федерациями. Глава панамского НОК высоко оценила работу казахстанских коллег по развитию олимпийского движения и предложила обмениваться опытом.

Стороны обсудили, как вместе развивать детско-юношеский спорт и приобщать молодёжь к активному образу жизни. Отдельно говорили о развитии олимпийского бокса и популяризации зимних видов спорта, неожиданной теме для тропической Панамы.

По итогам встречи руководители двух НОК договорились развивать партнёрство. Международный обмен опытом, по их словам, помогает совершенствовать национальные спортивные системы и укреплять связи внутри олимпийского движения.