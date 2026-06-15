Головкин поблагодарил болельщиков после включения в Международный зал славы бокса
Головкин стал первым представителем Казахстана, удостоенным такой чести.
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Легенда казахстанского бокса Геннадий Головкин обратился к поклонникам и коллегам после церемонии включения в Международный зал боксерской славы, которая прошла в американском городе Канастота (штат Нью-Йорк).
На своей странице в социальных сетях прославленный спортсмен опубликовал фотографии с торжественных мероприятий, в том числе снимок с легендарным американским боксером Шугаром Рэйем Леонардом, сделанный во время символической дуэли взглядов на сцене.
«Незабываемые дни в Канастоте! Рад встрече со старыми друзьями, коллегами и людьми, которые многие годы являются частью большой боксерской семьи. Благодарю всех за теплый прием и поддержку», — написал Головкин.
В рамках мероприятий казахстанец также встретился со своим бывшим тренером Абелем Санчесом и промоутером Томом Леффлёром. Именно под руководством Санчеса Головкин добился большинства своих самых громких успехов на профессиональном ринге и установил рекорд по количеству защит чемпионских титулов в среднем весе.
Официальные мероприятия по случаю включения казахстанского спортсмена в Международный зал боксерской славы проходят в США в течение нескольких дней. Для отечественного спорта это историческое событие — Головкин стал первым представителем Казахстана, удостоенным такой чести.
В настоящее время бывший чемпион мира возглавляет Национальную олимпийскую конфедерацию Казахстана, продолжая вносить вклад в развитие спорта уже в качестве спортивного функционера.
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