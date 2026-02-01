Президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин провел важную встречу в рамках Олимпиады-2026 с руководством Олимпийского комитета Китая, сообщает BAQ.kz.

Казахстанскую сторону также представлял генеральный секретарь НОК Алимжан Акаев. Со стороны КНР участие приняли глава организации Гао Чжидан и генеральный секретарь У Цзянь.

В ходе переговоров особое внимание уделили проведению совместных учебно-тренировочных сборов по женскому боксу, а также по прыжкам в воду среди мужчин и женщин. Китайская сторона отметила успехи казахстанских спортсменов на международной арене, включая олимпийское золото Михаила Шайдорова в фигурном катании.

Отдельно представители НОК Китая поздравили Казахстан с получением права провести Азиатские зимние игры 2029 года в Алматы, подчеркнув престиж турнира и стратегическое значение региона. Было отмечено, что Казахстан принимает эстафету после Харбин, что расценивается как сигнал высокого доверия со стороны азиатского спортивного сообщества.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать прямой диалог и развивать практическое сотрудничество в олимпийском движении, включая подготовку спортсменов и расширение совместных инициатив.