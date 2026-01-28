Головкин вручил подарок тренеру сборной Узбекистана
Президент World Boxing и глава Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин в ходе рабочего визита в Ташкент встретился с главным тренером сборной Узбекистана по боксу Тулкином Киличевым и вручил ему памятный подарок, сообщает BAQ.kz со ссылкой на страничку тренера в соцсетях.
Встреча состоялась на полях 46-й Генеральной ассамблеи Олимпийского совета Азии, которая прошла 26 января в столице Узбекистана. О встрече Киличев сообщил в социальных сетях, отметив значимость общения с одним из самых известных представителей мирового бокса.
Геннадий Головкин находится в Ташкенте с рабочей поездкой. В рамках визита он принял участие в заседании Генеральной ассамблеи ОСА, а также провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Напомним, в феврале 2024 года Геннадий Головкин официально возглавил Национальный олимпийский комитет Казахстана.
