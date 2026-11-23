Голубой и зелёный: зачем избирателям в Астане выдадут два бюллетеня
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29 ноября жители Астаны будут выбирать депутатов городского маслихата. На избирательных участках каждому избирателю выдадут сразу два бюллетеня – голубой и зелёный. Они предназначены для разных видов голосования, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.
В Территориальной избирательной комиссии Астаны объяснили, как правильно сделать выбор.
Голубой бюллетень предназначен для голосования за политические партии, участвующие в выборах по партийным спискам.
Зелёный бюллетень – для голосования за конкретного кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.
Таким образом, избирателям предстоит проголосовать дважды: сначала выбрать партию, затем – кандидата от своего округа. При этом в обоих бюллетенях предусмотрен вариант «Против всех».
Как узнать свой избирательный участок
Проверить, где именно нужно голосовать, жители столицы могут несколькими способами:
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на сайте sailau.astana.kz;
-
через Telegram-бот «Сайлау Астана»;
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по номеру контакт-центра iKomek – 109.
29 ноября для получения бюллетеней необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.
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