29 ноября жители Астаны будут выбирать депутатов городского маслихата. На избирательных участках каждому избирателю выдадут сразу два бюллетеня – голубой и зелёный. Они предназначены для разных видов голосования, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на столичный акимат.

В Территориальной избирательной комиссии Астаны объяснили, как правильно сделать выбор.

Голубой бюллетень предназначен для голосования за политические партии, участвующие в выборах по партийным спискам.

Зелёный бюллетень – для голосования за конкретного кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу.

Таким образом, избирателям предстоит проголосовать дважды: сначала выбрать партию, затем – кандидата от своего округа. При этом в обоих бюллетенях предусмотрен вариант «Против всех».

Как узнать свой избирательный участок

Проверить, где именно нужно голосовать, жители столицы могут несколькими способами:

на сайте sailau.astana.kz;

через Telegram-бот «Сайлау Астана»;

по номеру контакт-центра iKomek – 109.

29 ноября для получения бюллетеней необходимо прийти на свой избирательный участок с документом, удостоверяющим личность.