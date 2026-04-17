"Голубые фишки" растут, нефть дешевеет: как рынки отреагировали на открытие Ормузского пролива
Экономисты приводят последние данные.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Рынки отреагировали на деэскалацию на Ближнем Востоке. "Голубые фишки" растут на 1,5%, а нефть марки Brent упала на 10%. Об этом сообщает портал Оninvest.com.
Акции США открыли основную сессию 17 апреля резким ростом. Незадолго до открытия торгов в Нью-Йорке Иран объявил, что полностью открывает Ормузский пролив для коммерческого судоходства на время прекращения огня в Ливане.
Авторы публикации раскрывают детали. Индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average в начале торгов взлетел почти на 1,5%. Индекс технологического сектора Nasdaq Composite вырос почти на 1%. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавлял 0,8%. А доллар, который стал главным защитным активом после начала войны в Иране, тем временем нивелировал весь рост. Индекс доллара Bloomberg упал на 0,5% до самого низкого уровня с 27 февраля.
Самое читаемое
