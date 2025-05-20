Заключённый в Уральске разделся в знак протеста против работ в колонии
Осужденный в колонии Уральска снял одежду из-за несогласия с работами.
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В социальных сетях распространяется видеозапись, снятая в исправительном учреждении №28 города Уральска (Западно-Казахстанская область), на которой, как утверждается, один из осуждённых был выведен на улицу без одежды якобы для выполнения обязательных работ, передает BAQ.KZ.
Информация вызвала широкий общественный резонанс. В ответ на запрос редакции департамент уголовно-исполнительной системы по ЗКО опроверг, что заключённого насильно вывели без одежды. По официальной версии, мужчина сам снял с себя одежду, выразив таким образом несогласие с назначенными двухчасовыми обязательными работами по благоустройству территории учреждения.
"Осужденный, выражая несогласие с обязательными работами, в знак протеста снял с себя одежду. По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры", — сообщили в КУИС МВД РК.
На данный момент проводится внутренняя проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям как осуждённого, так и сотрудников учреждения. Результаты проверки будут озвучены дополнительно.
Обязательные работы — это форма исправительного воздействия, предусмотренная режимом отбывания наказания. Обычно они включают участие в уборке территории, обслуживании бытовых зон и других внутренних задачах учреждения.
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