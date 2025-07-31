Во время третьего этапа ралли "Вуэльта Эквадора" в городе Амбато произошла трагедия — автомобиль на высокой скорости сорвался с трассы и врезался в толпу зрителей, передает BAQ.KZсо ссылкой на Primicias.ec.

В результате инцидента погибли два человека, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Очевидцы сообщают, что машина потеряла управление на опасном повороте, вылетела за пределы трассы и буквально пронеслась по обочине, где находились болельщики.

Федерация автомобильного и картингового спорта Эквадора выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших, а также объявила 31 июля — день, когда должен был состояться четвёртый этап — днём траура. Этап был отменён, а организаторы заявили, что соревнование продолжится только после проведения памятной церемонии. Своё участие в гонке прекратил и лидер заезда Мартин Навас, который сообщил о своём решении в соцсетях, подчеркнув, что не может продолжать гонку "в знак солидарности и уважения к жертвам трагедии".

Памятная церемония пройдёт утром 31 июля. Планируется минута молчания и символический старт в честь погибших. Участникам соревнования будут выданы новые допуски, а следующий, пятый этап "Вуэльты Эквадора" состоится 2 августа в провинции Лоха. В память о погибших все автомобили выйдут на старт с чёрными траурными лентами.