Гонки ради лайков: в Семее задержан блогер-нарушитель
Вместе с лайками парень получил штрафы и задержание.
Сегодня, 21:51
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Сегодня, 21:51Сегодня, 21:51
115Фото: Policia.kz
В Семее задержан 22-летний водитель Toyota Camry 55, который сознательно нарушал правила дорожного движения, чтобы набрать популярность в соцсетях, передает BAQ.KZ. Видео, где молодой человек демонстративно игнорирует ПДД, вызвали общественный резонанс и привлекли внимание полиции.
Молодой человек специально записывал видео, как превышает скорость, выезжает на встречную полосу, проезжает на красный, маневрирует без правил, игнорирует ремень безопасности и пользуется телефоном за рулем, - сообщила Policia.kz.
Более того, на его автомобиле не было переднего номера, а вместо этого — установлены запрещенные световые приборы. Правонарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.
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