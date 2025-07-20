В Семее задержан 22-летний водитель Toyota Camry 55, который сознательно нарушал правила дорожного движения, чтобы набрать популярность в соцсетях, передает BAQ.KZ. Видео, где молодой человек демонстративно игнорирует ПДД, вызвали общественный резонанс и привлекли внимание полиции.

Молодой человек специально записывал видео, как превышает скорость, выезжает на встречную полосу, проезжает на красный, маневрирует без правил, игнорирует ремень безопасности и пользуется телефоном за рулем, - сообщила Policia.kz.

Более того, на его автомобиле не было переднего номера, а вместо этого — установлены запрещенные световые приборы. Правонарушитель задержан и привлечён к административной ответственности.